Бойовики показали запуск 4 повних пакетів "Граду" по Авдіївці (відео)
07:55, 06 лютого 2017Війна
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Бойовики "ДНР" хваляться, як випустили 4 "пакету" "Граду" по Авдіївці.
"Засадили украм 4 повних "пакети" "Граду"... Через 15 хвилин наші "Гради" вже були в полі за териконами. Одним пакетом пригостили мінометників ЗСУ біля "промки", а з 4 машин шуранули по батареї САУшок", — написав бойовик "Склон", який показав відео.
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Раніше жителі Донецька зафіксували масований обстріл бойовиками Авдіївки з "Градів".
Як повідомляв УНІАН, незалежна експертно-журналістська група Bellingcat визначила точні місця в окупованому Донецьку, звідки бойовики угруповання "ДНР" стріляло з "Градів" по Авдіївці 31 січня.
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