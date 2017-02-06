Бойовики показали запуск 4 повних пакетів "Граду" по Авдіївці (відео)

"Засадили украм 4 повних "пакети" "Граду"... Через 15 хвилин наші "Гради" вже були в полі за териконами. Одним пакетом пригостили мінометників ЗСУ біля "промки", а з 4 машин шуранули по батареї САУшок", — написав бойовик "Склон", який показав відео.

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Раніше жителі Донецька зафіксували масований обстріл бойовиками Авдіївки з "Градів".

Як повідомляв УНІАН, незалежна експертно-журналістська група Bellingcat визначила точні місця в окупованому Донецьку, звідки бойовики угруповання "ДНР" стріляло з "Градів" по Авдіївці 31 січня.