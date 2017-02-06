В ОБСЄ заявили, що на Донбасі обидві сторони конфлікту стріляють із житлових кварталів

Про це перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда".

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"Місія спостерігала пошкодження цивільної інфраструктури по обидва боки контактної лінії. Обстріли Авдіївки і Донецька чітко підкреслили той факт, що сторони цілять у населені пункти, не в останню чергу тому, що обидві сторони використовують населені пункти для встановлення своїх озброєних позицій, що, звичайно, викликає вогонь у відповідь", - стверджує Хуг.

Він додав, що цивільна інфраструктура має бути захищена від атак, особливо коли пошкодження такої інфраструктури впливає на подачу води та електрики, бо це збільшує страждання цивільних осіб, які проживають в районах конфлікту.

Також представник СММ вкотре заявив, що сторони мають припинити вогонь негайно.

"Ми знаємо, що вони можуть. Ми бачили багато разів, що вони здійснюють повне командування і мають контроль над своїми силами. Крім того, вони повинні негайно вивести свою важку зброю", - сказав Хуг.

Разом з тим для місії ОБСЄ вкрай важливо, щоб спостерігачі мали негайний, безпечний і безперешкодний доступ до ураженої ділянки, з тим щоб забезпечити перевірку дотримання зобов'язань сторін про припинення вогню і виведення зброї.

Окрім того, він визнав, що більшість порушень режиму припинення вогню, які зафіксовані спостерігачами або технічними засобами місії, якраз зафіксовані в нічний час. "Якщо сторони дозволять місії працювати у нічний час безпечно – тоді ми, звичайно, будемо розглядати розширення наших можливостей. Щоправда, поки що у нас і в денний час виникають певні складнощі з безпекою. Але в будь-який момент, якщо вони захочуть надати нам ці гарантії, ми їх розглянемо", - додав перший заступник голови місії.