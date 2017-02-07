Біля Авдіївки три села залишаються без електрики
Поблизу Авдіївки, яку починаючи з 29 січня час від часу обстрілюють та штурмують російські окупанти, три села залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Читайте такожБойовики намагаються дискредитувати українських військових - штаб АТО
"Станом на 08:00 7 лютого в м. Авдіївка відновлено електро- та водопостачання для мешканців міста. До централізованого електропостачання підключені всі жителі Авдіївки. Залишається відсутнім електропостачання у трьох населених пунктах Ясинуватського району (с. Кам’янка, с. Веселе та с. Петровське), що розташовані поблизу Авдіївки. До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків", - йдеться у повідомленні.
Водночас, вчора, 6 лютого, відновлено роботу загальноосвітніх шкіл та дитячих садків.
Зазначається, що розпочато роботи щодо відновлення пошкоджених будівель.
"Проведено відновлювальні роботи по 40 адресах Авдіївки та забезпечено оббивку вікон приватних житлових будинків у кількості 139 штук загальною площею 208,5 кв.м, а також покриття дахів будинків загальною площею 149 кв.м", - заявили в ДСНС.
В місті продовжує функціонувати один пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 тис. 789 осіб.
Вчора з міста до пансіонату "Перлина Донеччини" у Святогірськ було евакуйовано 8 осіб (з них 4 дітей). Загалом, з Авдіївки евакуйовано 298 осіб (з них 139 дітей).