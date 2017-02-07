Біля Авдіївки три села залишаються без електрики

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на 08:00 7 лютого в м. Авдіївка відновлено електро- та водопостачання для мешканців міста. До централізованого електропостачання підключені всі жителі Авдіївки. Залишається відсутнім електропостачання у трьох населених пунктах Ясинуватського району (с. Кам’янка, с. Веселе та с. Петровське), що розташовані поблизу Авдіївки. До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків", - йдеться у повідомленні.

Водночас, вчора, 6 лютого, відновлено роботу загальноосвітніх шкіл та дитячих садків.

Зазначається, що розпочато роботи щодо відновлення пошкоджених будівель.

"Проведено відновлювальні роботи по 40 адресах Авдіївки та забезпечено оббивку вікон приватних житлових будинків у кількості 139 штук загальною площею 208,5 кв.м, а також покриття дахів будинків загальною площею 149 кв.м", - заявили в ДСНС.

В місті продовжує функціонувати один пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 тис. 789 осіб.

Вчора з міста до пансіонату "Перлина Донеччини" у Святогірськ було евакуйовано 8 осіб (з них 4 дітей). Загалом, з Авдіївки евакуйовано 298 осіб (з них 139 дітей).