Бійці під Авдіївкою показали докази застосування бойовиками забороненої зброї (відео)

"…Є відео докази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - написала на своїй сторінці у Facebook речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

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За її словами, представників преси туди поки не пускають через складну обстановку.

Так, за словами заступника комбрига Олександра Самарського, бойовики постійно застосовують заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і танки.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня ведуть масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

За словами керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, станом на 6 лютого загострення біля Авдіївки пішло на спад.



