Бійці під Авдіївкою показали докази застосування бойовиками забороненої зброї (відео)
Міноборони має докази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
"…Є відео докази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - написала на своїй сторінці у Facebook речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.
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За її словами, представників преси туди поки не пускають через складну обстановку.
Так, за словами заступника комбрига Олександра Самарського, бойовики постійно застосовують заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і танки.
Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня ведуть масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.
За словами керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, станом на 6 лютого загострення біля Авдіївки пішло на спад.