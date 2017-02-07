Посол Німеччини розповів, чи можлива військова перемога над Росією на Донбасі

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

"Військова перемога на Донбасі над Росією неможлива. Зараз проводяться навчання спільно з нашими східними партнерами з НАТО, щоб розвинути політику залякування РФ", - зазначив він.

Читайте також"Путін досяг своєї мети": Марчук спрогнозував подальшу ситуацію на Донбасі

Також Райхель не думає, що санкції проти РФ недієві.

"Якщо б це було так, то Росія не виступала б так радикально за їхнє зняття. Можна говорити про те, що економічні інтереси західних країн страждають, але ми готові платити цю ціну, оскільки ми наполягаємо на тому, що Мінські угоди повинні бути виконані", - підсумував посол Німеччини.

Раніше посол Німеччини заявляв, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливе до виведення звідти російських військових підрозділів.