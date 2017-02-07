Снайпери російських окупантів обстріляли офіцерів української сторони СЦКК

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

"Вчора під час проведення фотофіксації обстрілу ворогом мирного населеного пункту Лобачеве, російсько-терористичними військами було здійснено підступний напад на офіцерів української сторони СЦКК. Представники наглядової місії, які документували злочини на українському Донбасі, потрапили під снайперський вогонь", - поінформували у штабі.

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Зазначається, що внаслідок обстрілу поранених і загиблих немає, але пошкоджено автомобіль місії.

"Варто звернути увагу, що всі автомобілі були відповідно марковані великими знаками НМ, а офіцери мали шеврони наглядової місії. Наголошуємо, що подібні вчинки є грубим порушенням всіх міжнародних угод і ще раз підкреслює бандитський характер терористичних формувань ОРДО і ОРЛО", - йдеться у повідомленні.