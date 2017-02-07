Журналіст розкрив втрати ЗСУ на Донбасі за січень

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

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"Бойові втрати на фронті за січень 2017-го. 18 українських воїнів загинуло у боях. Вони не залишаться цифрами у зведеннях, у кожного з них залишиться ім'я та обличчя", - йдеться у його повідомленні.

Раніше перший заступник начальника об’єднаного оперативного штабу, генерал-майор Андрій Цвєтков заявляв, що за період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.