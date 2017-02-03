У ЗСУ розповіли про загальну кількість загиблих і поранених бійців за час загострення під Авдіївкою

Про це повідомив перший заступник начальника об’єднаного оперативного штабу, генерал-майор Андрій Цвєтков на засіданні оперативного штабу щодо Авдіївки під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, як пише "Українська правда".

"В районі Авдіївки незаконні збройні формування спробували здійснили наступальні дії та вибити підрозділи з займаних позицій. Противник не досягнув успіху і поніс втрати. Станом на сьогодні противник продовжує обстріли опорних пунктів наших підрозділів", – сказав він.

Загалом бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів українських позицій та випустили близько 6000 снарядів.

"За визначений період (з 29 лютого – ред.) втрати військовослужбовців Збройних сил України склали: безповоротні – 10 осіб, поранених – 66 (бійців)", – повідомив Цвєтков.

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"За 2-3 лютого противник здійснив 10 обстрілів, випустивши близько 1700 мін і снарядів. Попри введення режиму "тиші" 2 лютого, противник прожив обстріл опорних пунктів, у тому числі – з застосування реактивних систем залпового вогню БМ-21 ("Град" – ред.)", здійснивши близько 410 пострілів", – зазначив він.

"Всього на Авдіївському напрямку зафіксовано 8 прицільних обстрілів та 1 обстріл населеного пункту – це південно-західна околиця Авдіївки. Під час них заборонену мінськими угодами зброю противник застосував 16 разів, 1600 мін і снарядів (використав), у тому числі БМ "Град" – 40 ракет, та 20 ракет із БМу по населеному пункту", – поінформував Цвєтков.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки. За цей час від обстрілів бойовиків загинуло щонайменше троє мирних жителів та дев'ятеро поранені. Також було пошкоджені 95 будинків, 85 з них – приватні будинки, 7 – багатоповерхівки, 3 – нежитлові споруди (гараж, автомагазин, літня кухня). Внаслідок артударів місто повністю знеструмлено, немає води, опалення аварійне.

Наказів не відповідати на обстріл бойовиків в українських військових немає. Про це під час наради з силовиками заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, у військових є всі можливості захищатися. Втім, бійці АТО не відповідають вогнем на обстріл житлових кварталів Донецька і Ясинуватої.

Зазначимо, за участь у бойових діях в районі Авдіївки Порошенко відзначив високими державними нагородами 48 військовослужбовців ЗСУ.