Обстріл бойовиками Курдюмівки, внаслідок якого загинув підліток, поліція назвала терактом

Як повідомляє прес-служба МВС, факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України.

Хлопець отримав осколкове поранення в серце.

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Як повідомляв УНІАН, 6 лютого в Курдюмівці загинув 15-річний підліток в результаті обстрілу селища російськими окупантами. За даними прес-центру штабу АТО, "вчора ввечері, близько 21.00, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Курдюмівка на Донеччині. Окупанти випустили по селищу 20 артилерійських снарядів. Загинув 15-річний хлопець".