Слідком РФ "шиє" українським бійцям кримінальну справу через бої під Авдіївкою

16:46, 07 лютого 2017
Війна
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У Слідчому комітеті РФ заявили про порушення нової кримінальної справи стосовно захисників України в результаті боїв за Авдіївку українських військових і російських окупантів.

Бойовики гатили по житлових кварталах Авдіївки / Фото УНІАН

Про це це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

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"Уу період з 4 по 6 лютого поточного року особами з числа військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії України на території Донецької області проведені численні артилерійські обстріли, в результаті яких пошкоджено десятки житлових будинків і адміністративних будівель, а також лінії електропередач і залізничний рухомий склад. За даним фактом управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних із використанням заборонених засобів і методів ведення війни, ГСУ СК Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня ведуть масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

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Теги: #війна#Авдіївка#СК РФ