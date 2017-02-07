За добу бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО, двох українських військових поранено

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 18.00 загалом зафіксовано 29 обстрілів. Двоє наших військових поранено", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, Кам’янку, Верхньоторецьке. В районі Авдіївки по позиціях ЗСУ вогонь вів танк.

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На Маріупольському напрямку велися обстріли з артилерії та мінометів по Талаківці та Гнутовому. З мінометів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Лебединське та Березове. По Павлополю вогонь вів БТР противника.

"На Луганському напрямку загарбники з мінометів обстріляли Троїцьке, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новозванівку і Новоолександрівку", - додали в штабі.