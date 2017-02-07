В результаті обстрілів Авдіївки постраждало вже 10 мирних жителів, троє загинули
22:54, 07 лютого 2017Війна
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З 29 січня в Авдіївці тривають бої, в результаті обстрілів загинули троє (чоловік і дві жінки) і поранено 10 мирних жителів. З них сім чоловіків, три жінки.
REUTERS
Про це повідомляє поліція Донецької області.
За останніми даними правоохоронців, виявлено 221 пошкодження, з них 170 приватних будинків, 39 багатоповерхівок, 12 нежитлових споруд (5 гаражів, автомагазин, літня кухня), 2 залізничні колії на станції Авдіївката 6 автомобілів.
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Як повідомили в поліції, з 29 січня незаконними збройними формуваннями скоєно 91 обстріл міста Авдіївки та його околиць з РЗСО «Град», САУ калібром 122 і 152 мм, танків, мінометів.
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