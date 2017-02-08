"Було видно прапор чеченців": ЗСУ відвоювали частину території під Маріуполем (відео)

Вони повертають під контроль землю на схід від Маріуполя, йдеться у сюжеті ТСН.

"Було прапор чеченців видно", - розповів один із солдатів про супротивника.

Наразі військові намагаються закріпитися на відвойованій посадці.

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"Доводилося копати, лежачи на боці, на животі, користуючись сокирою", - розповів про перші укриття морпіх з позивним "Град".

Про запеклість боїв свідчать залишки снарядів РСЗВ "Смерч", випущених з боку окупантів.

"Ми з кожним днем йдемо вперед. І я думаю, що найближчим часом ми вже будемо на тих позиціях, на яких вони стоять сьогодні", - сподівається морський піхотинець "Град".