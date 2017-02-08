У Донецьку ліквідовано ватажка бойовиків "Гіві"

Про це сьогодні повідомили в "оперативному командуванні "ДНР", передають ресурси бойовиків.

Наголошується, що це відбулося "в результаті теракту".

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"Сьогодні о 06:12 внаслідок терористичного акту загинув "командир батальйону "Сомалі" "полковник" Михайло Толстих, відомий як "Гіві", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці ліквідації працює "слідча група".

За повідомленням Стрєлкова-Гіркіна, в окупованому Донецьку був підірваний кабінет ватажка штурмового "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві".

"Нібито підірваний кабінет "Гіві" разом з власником. Імовірно - влучання снаряда РПО "Шмель", - йшлося у повідомленні Стрєлкова на його сторінці ВКонтакте.