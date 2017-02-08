Стрєлков заявив, що в Донецьку підірвали терориста "Гіві" у власному кабінеті

08:08, 08 лютого 2017
Інциденти
6938 0

За повідомленням Стрєлкова-Гіркіна, в окупованому Донецьку підірваний кабінет ватажка штурмового "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві".

В окупованому Донецьку підірваний кабінет

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Читайте такожУ Донецьку біля будинку бойовика Мотороли підірвався чоловік, напередодні його бачили з вогнеметом - ЗМІ

"Чекаємо офіційних повідомлень підтвердження, сподіваємося, що терорист, що заплямував себе вбивствами й тортурами цивільних осіб і полонених, що перебував у кабінеті, і злетів слідом за своїм дружком "Моторолою", - йдеться в його повідомленні.

"Нібито підірваний кабінет "Гіві" разом з власником. Імовірно - влучання снаряда РПО "Шмель", - йдеться у повідомленні Стрєлкова на його сторінці ВКонтакте.

Раніше джерело у силових відомствах повідомляло УНІАН, що на Донбасі в ході недавніх боїв у районі Авдіївської промзони поранений ватажок підрозділи бойовиків "Сомалі" на прізвисько "Гіві" і ліквідована вся його охорона.

Потім "Гіві" підтвердив інформацію, що отримав поранення в боях у промзоні Авдіївки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ліквідація "Гіві"
Теги: #вибух#Гіві#Стрєлков