Стрєлков заявив, що в Донецьку підірвали терориста "Гіві" у власному кабінеті
За повідомленням Стрєлкова-Гіркіна, в окупованому Донецьку підірваний кабінет ватажка штурмового "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.
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"Чекаємо офіційних повідомлень підтвердження, сподіваємося, що терорист, що заплямував себе вбивствами й тортурами цивільних осіб і полонених, що перебував у кабінеті, і злетів слідом за своїм дружком "Моторолою", - йдеться в його повідомленні.
"Нібито підірваний кабінет "Гіві" разом з власником. Імовірно - влучання снаряда РПО "Шмель", - йдеться у повідомленні Стрєлкова на його сторінці ВКонтакте.
Раніше джерело у силових відомствах повідомляло УНІАН, що на Донбасі в ході недавніх боїв у районі Авдіївської промзони поранений ватажок підрозділи бойовиків "Сомалі" на прізвисько "Гіві" і ліквідована вся його охорона.
Потім "Гіві" підтвердив інформацію, що отримав поранення в боях у промзоні Авдіївки.