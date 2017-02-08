Стрєлков заявив, що в Донецьку підірвали терориста "Гіві" у власному кабінеті

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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"Чекаємо офіційних повідомлень підтвердження, сподіваємося, що терорист, що заплямував себе вбивствами й тортурами цивільних осіб і полонених, що перебував у кабінеті, і злетів слідом за своїм дружком "Моторолою", - йдеться в його повідомленні.

"Нібито підірваний кабінет "Гіві" разом з власником. Імовірно - влучання снаряда РПО "Шмель", - йдеться у повідомленні Стрєлкова на його сторінці ВКонтакте.

Раніше джерело у силових відомствах повідомляло УНІАН, що на Донбасі в ході недавніх боїв у районі Авдіївської промзони поранений ватажок підрозділи бойовиків "Сомалі" на прізвисько "Гіві" і ліквідована вся його охорона.

Потім "Гіві" підтвердив інформацію, що отримав поранення в боях у промзоні Авдіївки.