Бойовики вгатили по позиціях ЗСУ в Авдіївці з танків

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«На Донецькому напрямку зі 152- та 122-міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї - Авдіївку, Опитне, Троїцьке, Кам’янку, Піски, Південне, Луганське, Невельське, Зайцеве, Кам’янку, Верхньоторецьке, Новгородське. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк. По Луганському та Верхньоторецькому – БМП», - йдеться в повідомленні.

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На Маріупольському напрямку терористи обстрілювали з артилерії і мінометів Талаківку, Мар’їнку, Чермалик та Гнутове. З мінометів загарбники вели вогонь по Новотроїцькому, а з гранатометів та стрілецької зброї - по Водяному, Павлополю, Лебединському, Широкиному та Березовому. По Павлополю вогонь вів БТР противника. По Мар’їнці – снайпер.

На Луганському напрямку окупанти обстрілювали українські позиції в районі Кримського зі 122-міліметрової артилерії. З мінометів – Троїцьке, Кримське, Попасну, Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Новозванівку і Новоолександрівку. По Новотошківському – з БМП.