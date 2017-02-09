"Кіборг" пояснив, чому українській стороні не було сенсу знищувати "Гіві"

Про це в ефірі Громадського повідомив «кіборг» Олег Кузьміних.

«Знищувати такого керівника немає сенсу. Як свідок, він був би потрібен. Бо, сидячи на лаві підсудних, він би відкрив очі цьому світу на багато речей. Бо ви бачите, яка ситуація: в світі інколи заплющують очі на наші проблеми, а він би відкрив очі на багато речей. Тому нам його смерть, по суті, не так потрібна була, щоб нею займатися. Він би нам більше був потрібний, як свідок злочинів», — заявив він.

Кузьміних також наголосив, що він не погоджується із звинуваченням щодо вбивства Гіві українською стороною.

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«Стосовно звинувачення, що це зробила українська сторона, я з цим не погоджуюсь. Бо для нас Гіві не дуже талановитий військовий керівник. Це було видно і по Авдіївці», — сказав він.

«Якщо б він загинув від рук, від снарядів ЗСУ або інших наших служб, або ж опинився на лаві підсудних та отримав своє довічне – це була одна емоція, яку б хотілось відчувати. А так він загинув у «розборках» своїх бандитських, в усуванні свідків. В ідеалі, він мав пройти по всьому нашому Кримінальному Кодексу і так далі», — зазначив Кузьміних.

Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".