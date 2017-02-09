"Гіві" закопають поруч із "Моторолою" - РосЗМІ

Бойовика "ДНР" Михайла Товстих, відомого як "Гіві", закопають на кладовищі "Донецьке море" поруч із знищеним раніше ватажком "Спарти" Арсеном Павловим ("Моторола"). Про це з посиланням на джерело в терористичному "батальйоні "Сомалі" пише російське видання "Лайф".

Читайте також"Кіборг" пояснив, чому українській стороні не було сенсу знищувати "Гіві"

Також наголошується,що раніше 2 лютого на цьому ж цвинтарі в Ленінському районі Донецька поховали двох бійців "Сомалі", які були знищені під Авдіївкою.

Як повідомлялося, похорони "Гіві" відбудуться в будівлі "Донбас-опери" 10 лютого, там же, куди в жовтні зганяли бюджетників на прощання з "Моторолою".

Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Товстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".