Російський журналіст розповів, чим закінчиться зачистка терористів "ДНР" і "ЛНР"
Російський військовий журналіст Аркадій Бабченко, коментуючи ліквідацію одного з ватажків бойовиків "ДНР" "Гіві", розповів, чим закінчиться зачистка терористів на окупованому Донбасі.
Про це Бабченко розповів у коментарі "Апострофу".
Він зазначив, що сумний фінал тих, хто будує бандитську квазідержаву, легко прогнозований. Бабченко вважає, що зачистки серед бойовиків — взаємні вибухи і вбивства — будуть продовжуватися.
Читайте такожЛіквідація "Гіві": експерт спрогнозував, хто буде наступним
Журналіст вважає, що коли це все "устаканиться", на Донбас "буде посаджена людина з Москви", яка влаштовує Росію.
"Поляна буде захищена, і на цьому все зупиниться", — прогнозує Бабченко. Він додає, що такий варіант станеться, якщо до того часу так звані "ДНР" і "ЛНР" все ще будуть існувати. Надалі журналіст прогнозує Донбасу долю ніким не визнаних Придністров'я чи Абхазії.
Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".
Оновлено. Журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в власному будинку.