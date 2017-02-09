У Росії намагаються приховати інформацію про ростовсько-українські "відрядження" військових - волонтери

За інформацією волонтерів InformNapalm, часті публікації з доказами «українських відряджень» військовослужбовців 7-ї військової бази та їхнє поширення в ЗМІ змусили командування Південного військового округу і 49-ї армії вжити низки контрзаходів, які, на їхню думку, повинні убезпечити російську окупаційну військову базу в Абхазії від подальших "зальотів".

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"У кінці 2016 року на базі в Гудаута працювала окружна комісія, яка влаштувала серйозний розбір польотів за фактами витоку інформації. За підсумками роботи комісії видалені, закриті або відредаговані кілька груп сторінок в соцмережі VK, що представляють 7-му військову базу", - йдеться у розслідуванні волонтерів.

Джерела InformNapalm говорять про посилення контролю за активністю російських військовослужбовців у соцмережах, про обмеження в користуванні інтернетом та мобільним зв’язком, про постійні інструктажі та рекомендації, і навіть про репресивні заходи: до деяких "зальотчиків" застосовано дисциплінарні стягнення, деяких перевели в інші військові частини, а деяких – навіть звільнили зі служби.

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