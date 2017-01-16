Російський морпіх похвалився "відрядженнями" для зачисток на Донбасі (фото)

Журналіст, що працює на окупованих росіянами територіях, став свідком розмови двох бойовиків в одному з розважальних закладів Луганська, передає Без Табу.

Один з терористів виявився жителем Росії, кадровим військовим, який вихвалявся своїми бойовими виїздами на територію України.

Молодий чоловік, який представився Семеном Карауловим, - військовослужбовець морської піхоти ЗС РФ. За його словами, він часто буває на Донбасі у "відрядження". Про це свідчать і фотографії, якими окупант охоче ділиться у соцмережах. Юнак не намагається приховувати свої "відрядження" й охоче інформує про них - враховуючи відкритість бойовика - відшукати його профілі неважко.

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Наступні вивчення профілю Караулова відкрили чимало цікавого не лише про бойовика, але й про діяльність окупантів на Донбасі.

Караулов розповів своєму співрозмовникові про те, що командування відправляє їх на зачистки. Після того, як підрозділ виконує бойове завдання, особовий склад окупантів повертається до Росії. Такі поїздки для них стали нормою.

Судячи з фото, російський терорист брав участь у боях на Світлодарській дузі. Шеврони росіянина свідчать про те, що він нібито служить в незаконному збройному формуванні "ДНР" під іронічною назвою "Патріот". До речі, той же підрозділ терористів для прикриття в 2015-му році використали військовослужбовці 31-ї окремої десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Тоді ж Караулов брав участь у боях проти ЗСУ, де він засвітився із загиблим російським десантником Павлом Антоновим, який називав себе Васею Зайцевим.