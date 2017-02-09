За 15 годин поточної доби бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО - штаб

Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО

"Незважаючи на досягнуті домовленості Тристоронньої контактної групи від 01.02.2017 щодо припинення вогню з 00.00 9 лютого вздовж усієї лінії розмежування сторін, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій. Станом на 15.00 противник здійснив 34 обстріли позицій українських військ із застосуванням широкого спектру наявного озброєння, у тому числі із забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЛіквідація "Гіві": у "ДНР" нібито встановили замовників і виконавців, повідомляють російські ЗМІ

За даними штабу АТО, найбільшу активність противник проявляє на Донецькому напрямку в районах населених пунктів Луганське, Зайцеве, Опитне, Піски, Шахта Бутівка, Верхнє Торецьке. Недотримання бойовиками зазначених домовленостей свідчить про те, що російська сторона, яка погоджувала режим припинення вогню, на цей час їхні дії не контролює, наголошують у штабі.

"У свою чергу, Збройні сили України суворо дотримуються режиму тиші та вогню у відповідь не відкривають", - зауважили у прес-центрі штабу АТО.