В зоні АТО тривожною залишається ситуація на схід від Маріуполя – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Тривожною обстановка залишається на східних підступах до Маріуполя, особливо в Лебідинському і Широкиному. Там вчора ввечері сили окупанта провели потужний мінометно-артилерійський обстріл. До цього протягом доби на цих рубежах бойовики застосовувати стрілецьку зброю та епізодично міномети калібру 82 мм», - сказав Мотузяник.

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За його словами, під час ворожих обстрілів українських позицій постраждали і прилеглі села.

«Один із снарядів, випущених бойовиками, влучив в електропідстанцію, в результаті чого Талаківка і сусідні з нею Гнутове та Сартана залишилися без світла», - сказав Мотузяник.

Він зауважив, що всього за добу на Маріупольському напрямку відбулося 24 ворожих обстріли, у 10 випадках противник застосовував важке озброєння.