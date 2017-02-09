Місія США при ОБСЄ: Близьке розміщення сил на Донбасі може призвести до нового спалаху насильства

Про це йдеться в заяві тимчасового повіреного США при ОБСЄ Кейт Бернс, яку вона виголосила сьогодні на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

За словами дипломата, Сполучені Штати вітають героїчну роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні щодо сприяння встановленню режиму припинення вогню на місцевому рівні в районі Авдіївки, що дозволило відновити електрику, водопостачання та тепло десяткам тисяч людей, які живуть по обидва боки лінії розмежування.

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«Однак ситуація залишається нестійкою. Безпосередня близькість сил та важкого озброєння зберігає високий рівень напруженості та збільшує можливість для відновлення насильства. Зараз настав час твердо дотримуватися повного, всеосяжного режиму припинення вогню та відвести заборонене озброєння з трикутника Авдївка-Ясинувата-Донецьк, як Росія, Україна та сепаратисти погодилися (це зробити - УНІАН) у заяві Тристоронньої контактної групи від 1 лютого», - заявила Бернс.

Також вона наголосила, що необхідна вимога для неозброєної цивільної спостережної місії СММ полягає у забезпеченні вільної та безпечної можливості працювати на усій території України.

Американський дипломат також засудила інцидент, під час якого в напрямку спостерігача СММ було здійснено постріл збоку озброєного сепаратиста поблизу селища Калинове (60 км на захід від Луганська). Вона вважає, що цього озброєного чоловіка за його дії необхідно притягнути до відповідальності.

«Ми повинні бути чіткими, що це не вперше, коли озброєні сепаратисти здійснюють постріли по спостерігачах. Це наражає на небезпеку місію і повинно припинитися», - зауважила Бернс.

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Вона додала, що останні бойові дії призвели до величезних втрат серед людей, які мешкають в районі конфлікту. За її даними, не менше 51 цивільної людини було поранено або вбито з 29 січня з обох боків лінії зіткнення.

Дипломат звернула увагу, що потужний вибух у Донецьк зруйнував 20 квартир та залишив десятки сімей пораненими або травмованими. На її переконання, важливо, щоб жодні військові сили або озброєння не розміщувалися поруч з цивільними об'єктами і житлом людей. Втім, Спостережна місія зібрала докази про місця ведення вогню, розміщені неподалік цивільних об'єктів.

Бернс заявила, що СММ зафіксувала розміщення сил сепаратистів лише у 260 метрах від місць потрапляння снарядів в таких районах.

«Ми знову закликаємо Росію припинити її агресію проти України. Наші санкції зберігаються чинними. Ми знову закликаємо Росію повністю виконувати її зобов'язання за Мінськими угодами. Заборонене озброєння повинно бути відведеним, всеосяжний режим припинення вогню має бути стійким, потрібно започаткувати ефективний моніторинг кордону», - підкреслила американський дипломат.