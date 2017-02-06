Хуг: Бої в районі Авдіївки дещо заспокоїлися, але сторони не відвели заборонене озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в окупованому Донецьку.

Він розповів, що останнім часом СММ докладала зусиль у наданні допомоги для відновлення Донецької фільтрувальної станції, яка була пошкоджена на минулому тижні. Також спостерігачі документували посилення насильства в районі між Донецьким аеропортом, Авдіївкою та Ясинуватою.

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«Бойові дії зруйнували життєво важливу інфраструктуру та призвели до значних втрат серед цивільного населення, у тому числі до смертельних наслідків по обидва боки лінії зіткнення. Наразі бойові дії дещо заспокоїлися. За минулі 24 години Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ задокументувала близько 1,3 тис. порушень перемир’я», – заявив Хуг.

Він нагадав, що статистика за 31 січня та 1 лютого говорить про приблизно 10–11 тис. порушень режиму припинення вогню за один день. Також Хуг сказав, що знизилася кількість вибухів від застосування важкого озброєння. За його словами, 31 січня було зафіксовано 6 тис. вибухів від застосування забороненого Мінськими угодами озброєння. «За останні 24 години цей показник знизився до 400», – сказав Хуг.

Водночас він сказав, що причина останнього загострення на Донбасі не була врегульована. «Важке озброєння все ще перебуває в межах зони безпеки, позиції розміщуються дуже близько одна від одної в межах зони безпеки, що означає, що складові елементи для відновлення спалаху насильства вже знаходяться там. Ми документуємо ці складові елементи кожного дня», – заявив Хуг.

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У зв’язку з цим представник СММ нагадав, що від тих сторін, які підписали Мінські угоди, залежить, щоби це озброєння було прибрано з передових позицій.

Окрім того він сказав, що район на північ та північний схід від Маріуполя знову став гарячою точкою. «І ми також бачили там застосування важкого озброєння, забороненого озброєння, з боку обох сторін, включно з ракетними системами залпового вогню. І це також, на жаль, призводить до поранень серед цивільного населення, і це призвело до того, що деяка інфраструктура стала пошкодженою, і такі будівлі, як школи, стали вразливими через триваюче бойове протистояння», – додав Хуг.