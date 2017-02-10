Жителів окупованого Донбасу зганяють на похорон "Гіві"

Нібито прийшла рознарядка – виділити по сім осіб від школи, повідомила мешканка Донецька Євгена, передає Сегодня.

"Нас завтра за наказом звільняють з пар. Відправляють на похорон "Гіві" в Донецьк. Обов'язково тепло одягаємося" – інформує однокурсниць староста групи донецького вишу Анастасія.

"З Горлівки завтра в примусовому порядку везуть бюджетників на оперу і балет", — пише місцевий житель.

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"Завтра в обов'язковому порядку з Єнакієвого у Донецьк приїдуть 350 бюджетників на похорон "Гіві". Перевізники паливо оплачують за свій рахунок", — додав житель Єнакієвого.

Церемонію прощання з тілом бойовика традиційно влаштовують в театрі опери і балету в Донецьку з 10 до 12 годин дня. Після цього труну доставлять на цвинтарі біля Донецького моря, де похований інший ліквідований бойовик "Моторола".

Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який перебуває на озброєнні в Росії.