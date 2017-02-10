Росія готувала наступ під Авдіївкою - місія США при ОБСЄ

Таку заяву 9 лютого зробила під час засідання постійної ради у Відні представник США в ОБСЄ Кейт Бернс. Існує свідчення військового нарощування об'єднаних російсько-терористичних сил у цьому районі напередодні наступу, передає InfoResist.

"За тиждень до початку штурму СММ спостерігала в підконтрольному бойовикам Хрустальному вантажівки з боєприпасами, які формою і розміром відповідали ракетам для РСЗВ. За два дні до початку штурму БПЛА СММ ОБСЄ помітив 45 вантажівок військового типу в камуфляжному забарвленні за 500 метрів від залізничної станції в контрольованій бойовиками Амвросіївці, яка розташована лише за 15 кілометрів від російського кордону. Терористи переслідували спостерігачів СММ і змусили їх залишити місцевість. У той же день СММ було відмовлено в доступі до підконтрольного бойовикам н. п. Маркіне, який розташований менш ніж за 5 кілометрів від російського кордону", — заявила Бернс.

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За її словами, супутникові знімки показали не менше шести артилерійських позицій на підконтрольній бойовикам території у межах досяжності Авдіївки.

Бернс також розповіла, що російсько-окупаційні війська розширювали свої позиції біля Авдіївки протягом шести місяців, у тому числі і в підконтрольних Києву районах на лінії зіткнення.

"Цю ескалацію підготувала Росія і бойовики. Щойно почалися бойові дії, об'єднані російсько-терористичні сили блокували доступ СММ до Ясинуватої протягом наступних трьох днів", — заявила представник СММ.

При цьому Бернс знову закликала Росію припинити агресію проти України.

Раніше місія Сполучених Штатів Америки при Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляла, що близьке розміщення сил на Донбасі може призвести до нового спалаху насильства.