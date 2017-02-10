Бойовики готують операцію для захоплення втрачених позицій під Авдіївкою - ІС

Ці позиції - "Алмаз", "Алмаз-1" і "Алмаз-2", пише на своїй сторінці у Facebook нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Велика частина бойовиків ставиться до можливості проведення такої успішної наступальної операції скептично, вважаючи, що подібна інформація доводиться до особового складу виключно для підняття рівня морально-психологічного стану", - йдеться у його повідомленні.

Раніше ЗМІ називали серед можливих причин активизиции бойових дій на Донбасі так званий "повзучий наступ" української армії. Саме постійні тактичні перемоги українських бійців на лінії розмежування виводять із себе як маріонеткових командирів терористів, так і Кремль. Формально всі території українська армія займає відповідно Мінських карт розмежування. Але насправді вони давно були зайняті окупантами.