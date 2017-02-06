ЗМІ назвали причини, чому війна на Донбасі спалахнула з новою силою (відео)

Тому політики, дипломати, спеціалісти весь тиждень називали найбільш ймовірні версії загострення на Донбасі, йдеться в сюжеті ТСН.

І перша можлива причина - це так званий "повзучий наступ української армії. Саме постійні тактичні перемоги українських бійців на лінії розмежування виводять із себе як маріонеткових командирів терористів, так і Кремль. Формально всі території українська армія займає згідно з Мінськими картами розмежування. Але насправді вони давно були зайняті окупантами.

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Друга причина, яку обговорювали у засобах масової інформації, - атака бойовиків. Її могли спровокувати і їхні внутрішні причини. Зокрема, зменшення фінансування терористів з Росії. І недавня блокада донецької залізниці українськими ветеранами АТО. Серед версій - тиск Кремля на Ріната Ахметова через небажання йти на умови Москви з розподілу контролю над "Опозиційним блоком". А в Авдіївці розташований важливий для металургійного бізнесу Ахметова коксохімічний завод.

І ще одна версія, яка має право на існування. Київ і Москва намагаються використовувати час політичної невизначеності на свою користь. З одного боку Путін відчуває реакцію Трампа на війну в Україні. Світ не знає позиції нового президента США щодо Донбасу, і Кремль сподівається, що зможе довести: це Україна порушує Мінські домовленості і хоче вирішити питання війною. З іншого боку - загострення на сході може бути нагадуванням світу, який перейшов на свої справи і все частіше думає про зняття санкцій з Росії.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

Зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, є жертви серед населення та серед військовослужбовців Збройних сил України.