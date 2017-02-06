ЗМІ назвали причини, чому війна на Донбасі спалахнула з новою силою (відео)
Офіційних заяв щодо причин, чому на початку лютого бойовики випустили по Авдіївці рекордну за вісім місяців кількість снарядів, немає.
Тому політики, дипломати, спеціалісти весь тиждень називали найбільш ймовірні версії загострення на Донбасі, йдеться в сюжеті ТСН.
І перша можлива причина - це так званий "повзучий наступ української армії. Саме постійні тактичні перемоги українських бійців на лінії розмежування виводять із себе як маріонеткових командирів терористів, так і Кремль. Формально всі території українська армія займає згідно з Мінськими картами розмежування. Але насправді вони давно були зайняті окупантами.
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Друга причина, яку обговорювали у засобах масової інформації, - атака бойовиків. Її могли спровокувати і їхні внутрішні причини. Зокрема, зменшення фінансування терористів з Росії. І недавня блокада донецької залізниці українськими ветеранами АТО. Серед версій - тиск Кремля на Ріната Ахметова через небажання йти на умови Москви з розподілу контролю над "Опозиційним блоком". А в Авдіївці розташований важливий для металургійного бізнесу Ахметова коксохімічний завод.
І ще одна версія, яка має право на існування. Київ і Москва намагаються використовувати час політичної невизначеності на свою користь. З одного боку Путін відчуває реакцію Трампа на війну в Україні. Світ не знає позиції нового президента США щодо Донбасу, і Кремль сподівається, що зможе довести: це Україна порушує Мінські домовленості і хоче вирішити питання війною. З іншого боку - загострення на сході може бути нагадуванням світу, який перейшов на свої справи і все частіше думає про зняття санкцій з Росії.
Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.
Зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, є жертви серед населення та серед військовослужбовців Збройних сил України.