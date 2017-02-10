Підрозділи кадрових російських військових почали виводити на передову на Донбасі - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"На низці ділянок відзначається виведення у першу лінію військовослужбовців ЗС РФ (в основному - переодягнених у форму місцевих бойовиків), у складі цілих підрозділів рівня взвод-рота. На низці ділянок ці підрозділи діють разом з підрозділами з місцевих бойовиків (почергове чергування підрозділів зі складу "1-го АК ДНР" і ЗС РФ)", - повідомив він.

"Командування російсько-терористичних військ таким чином "цементує" свої бойові порядки, підвищуючи стійкість оборони за рахунок підрозділів з російських кадрових військовослужбовців", - додав Тимчук.