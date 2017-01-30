Волонтери вирахували на Донбасі росіянина - "тіньового командира" батальйону "Легіон" (фото)

Фіктивним командиром батальйону "Легіон" був поставлений Сергій Завдовєєв – депутат народної ради "ДНР", який, за даними пропагандистських ресурсів РФ, у 1999 році "служив у другому десантному полку іноземного легіону Франції в Афганістані", має позивний "Француз", передає InformNapalm.

Але це не більше ніж легенда прикриття, зазначають волонтери. На початку 2016 завдяки джерелам у Франції вдалося дізнатися, що історія про службу Завдовеева у французькому іноземному легіоні є вигадкою пропагандистів. Люди, що служили в легіоні в період з 1998 по 2004 рік, не підтвердили його участь у цьому військовому підрозділі.

Зазначається, що до війни Завдовєєв був продавцем дитячих іграшок і побутової техніки в Макіївці.

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Згідно з "легендою" ,Сергій Завдовєєв на сьогодні очолює бандформування "загін з проведення спеціальних рятувальних робіт особливого ризику МНС ДНР "Легіон" і "тимчасову комісію народної ради ДНР з питання передачі ринків, що діють на території Донецької народної республіки, у державну власність", є членом фракції "Донецька республіка", періодично виступає в пропагандистських ЗМІ, бере участь у публічних заходах. Також відомо, що він має тісні зв'язки з ще одним формальним лідером "ДНР" Олександром Захарченком, з чим фактично пов'язують стрімке кар'єрне зростання Сергія Завдовєєва.

Але волонтери з'ясували, що насправді командиром батальйону "Легіон" є кадровий російський військовий Назаров Роман. Саме він керував так званою групою "француза" у Логвиновому. Ці припущення ґрунтуються на таких фактах:

1. Номінальний командир групи ("француз", Сергій Завдовєєв) не має військового досвіду. Він не служив у французькому легіоні (як він сам розповідав), а працював продавцем побутової техніки в Макіївці. Тобто командувати загоном не міг. Назар — навпаки, військовий досвід має.

2. На відео про дії "Легіону" у Логвиновому Назаров — єдиний, чиє обличчя заретушоване. Крім того, його у відео "понизили" до рядового, хоча на фото його дружини Назар носить погони старшого лейтенанта.

3. На фотографіях, зроблених після боїв у часи "Дебальцевської дуги" скрізь у центрі Назаров, а не Завдовєєв. Та й Сергія Завдовєєва взагалі немає на так званих "бойових фото", у нього в альбомі лише "офіційні фотографії".

"У цьому випадку російська пропаганда намагається приховати участь у боях на Донбасі російських кадрових військових, і куратори перебувають у тіні формальних "командирів", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, з ряду непрямих ознак встановлено ймовірного "дублера" або "тіньового командира" одного з бандформувань на Донбасі.