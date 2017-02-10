Савченко попередила про можливу появу "елемента вулиці" у війні на Донбасі

Таку думку висловила звільнена з російського ув'язнення льотчиця, народний депутат України Надія Савченко, зазначивши, що жоден експерт і жоден командир не скаже, що на Донбасі відбудеться завтра, пише 112.ua.

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"Що таке елемент вулиці? У нас класична політика, яка була до 2014 р., отримала ще елемент вулиці – коли люди самі вирішують, що вони будуть робити. І зараз ця війна через затягування її політиками і незрозумілість, як вони збираються вирішувати це питання, втомила людей, що знаходяться на фронті, з однієї й іншої сторони, і ми можемо отримати елемент некерованості, коли жодна влада не буде розуміти, що відбувається. Єдине, що люди будуть бачити, скільки наших бійців ми будемо хоронити", - пояснила Савченко.

За її словами, щоб цього уникнути, політики повинні подумати, що людські жертви – ні до чого.