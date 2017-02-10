Під Красногорівкою бойовики гатять по українських військових із танків та "Градів" - штаб

Незважаючи на домовленості про припинення вогню, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли позицій українських військовослужбовців вздовж усієї лінії розмежування сторін. Про це штаб АТО повідомляє у Facebook.

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«Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню з 00.00 9 лютого російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли наших позицій вздовж усієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та забороненої Мінськими домовленостями зброї», - йдеться в повідомленні.

Так, за даними штабу, на Маріупольському напрямку бойовики обстріляли позиції Збройних cил в районі населеного пункту Красногорівка із РСЗВ БМ-21 "Град", танків та 120-мм мінометів.

На Донецькому напрямку обстріляні позиції в районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням мінометів калібру 120 мм та 82 мм.