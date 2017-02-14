У "ДНР" розповіли, як вивозили тіла терористів з-під Авдіївки (фото)

Про це терорист написав на своїй сторінці ВКонтакте.

Так, на опублікованому Ходаковським знімку видно жовтий автобус волонтерів, який відвозить тіла загиблих.

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"Лише тіл три, а не два, як припускали раніше", - йдеться в його повідомленні. При цьому він дорікнув ЗСУ за те що ті нібито кинули одного з бойовиків недалеко від позицій після того, як він "перестав подавати ознаки життя".

Крім того, він подякував українським волонтерам "за те, що зберегли в собі людяність і, може, хоча б трохи прискорили процес".

Раніше штаб АТО повідомляв, що тіла ліквідованих терористів поблизу Авдіївки досі залишаються неевакуйованими через одностороннє небажання окупантів домовлятися про припинення вогню.