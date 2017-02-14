У "ДНР" розповіли, як вивозили тіла терористів з-під Авдіївки (фото)
Один з ватажків бойовиків "ДНР", колишній командир угруповання "Восток" Олександр Ходаковський подякував українським волонтерам за людяність при евакуації тіл терористів поблизу Авдіївки.
Про це терорист написав на своїй сторінці ВКонтакте.
Так, на опублікованому Ходаковським знімку видно жовтий автобус волонтерів, який відвозить тіла загиблих.
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"Лише тіл три, а не два, як припускали раніше", - йдеться в його повідомленні. При цьому він дорікнув ЗСУ за те що ті нібито кинули одного з бойовиків недалеко від позицій після того, як він "перестав подавати ознаки життя".
Крім того, він подякував українським волонтерам "за те, що зберегли в собі людяність і, може, хоча б трохи прискорили процес".
Раніше штаб АТО повідомляв, що тіла ліквідованих терористів поблизу Авдіївки досі залишаються неевакуйованими через одностороннє небажання окупантів домовлятися про припинення вогню.