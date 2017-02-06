"ДНР" не хоче забирати з поля бою тіла вбитих під Авдіївкою бойовиків - штаб

Як йдеться на офіційній сторінці прес-центру у Facebook, тіла вбитих терористів залишаються досі не евакуйованими через одностороннє небажання окупантів домовлятися щодо припинення вогню.

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"Упродовж кількох останніх днів українська сторона неодноразово пропонувала представникам ОРДЛО забезпечити дотримання режиму "Тиша" в районі Авдіївської промзони, аби здійснити пошук та евакуацію загиблих терористів. Втім, жодної відповіді на звернення української сторони так і не надійшло. Зазначене вкотре засвідчує, що для командування російсько-терористичних військ підтримання ескалації бойових дій важливіше, ніж елементарна повага до власних людей, які стали черговими жертвами кремлівської авантюри в Україні", - наголосили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня ведуть масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

За словами керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, станом на 6 лютого загострення біля Авдіївки пішло на спад.