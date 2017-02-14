Бойовики сьогодні 26 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат серед військових немає – штаб

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Зазначається, що на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Троїцьке, Невельське, Піски та Авдіївку. Зі стрілецької зброї – Зайцеве, Піски та Новгородське.

На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Павлопіль та Широкине. По Широкиному та Водяному вели вогонь БМП противника.

Читайте такожОкупанти із танків, БМП та БТРів обстріляли Водяне, одного нашого бійця поранено - штаб АТО

Крім того, на Луганському напрямку окупанти з великокаліберних кулеметів обстрілювали Новозванівку.

«Загалом зафіксовано 26 обстрілів. Втрат серед наших військових немає», – йдеться в повідомленні.