Бойовики сьогодні 26 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат серед військових немає – штаб
Контрольовані Росією бойовики на Донбасі сьогодні здійснили вже 26 обстрілів, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.
Зазначається, що на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Троїцьке, Невельське, Піски та Авдіївку. Зі стрілецької зброї – Зайцеве, Піски та Новгородське.
На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Павлопіль та Широкине. По Широкиному та Водяному вели вогонь БМП противника.
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Крім того, на Луганському напрямку окупанти з великокаліберних кулеметів обстрілювали Новозванівку.
«Загалом зафіксовано 26 обстрілів. Втрат серед наших військових немає», – йдеться в повідомленні.