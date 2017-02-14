Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ із забороненої "Мінськом" зброї – штаб

15:49, 14 лютого 2017
Війна
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Російсько-окупаційні війська попри домовленості про припинення вогню продовжують обстріли українських позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та забороненої Мінськими домовленостями зброї.

REUTERS

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Так, на Маріупольському напрямку позиції Збройних сил України були обстріляні окупантами зі 120-міліметрових мінометів.

"На Донецькому напрямку противник активно застосовує гранатомети та бойові машини піхоти", - інформує прес-центр штабу АТО.

Як повідомляв УНІАН, бойовики за минулу добу 72 рази порушували режим "тиші" на Донбасі.

Після значних втрат під Авдіївкою, бойовики почали поповнювати передову найманцями з Кавказу.

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Теги: #АТО#Донбас#війна