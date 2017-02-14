Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ із забороненої "Мінськом" зброї – штаб
15:49, 14 лютого 2017Війна
457 0
Російсько-окупаційні війська попри домовленості про припинення вогню продовжують обстріли українських позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та забороненої Мінськими домовленостями зброї.
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.
Так, на Маріупольському напрямку позиції Збройних сил України були обстріляні окупантами зі 120-міліметрових мінометів.
"На Донецькому напрямку противник активно застосовує гранатомети та бойові машини піхоти", - інформує прес-центр штабу АТО.
Як повідомляв УНІАН, бойовики за минулу добу 72 рази порушували режим "тиші" на Донбасі.
Після значних втрат під Авдіївкою, бойовики почали поповнювати передову найманцями з Кавказу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter