В окупованому Донецьку на кладовищі із середини січня з'явилося більше 100 нових могил - ІС

10:13, 15 лютого 2017
Війна
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В окупованому Донецьку на території Щеглівського кладовища зафіксовано велику кількість нових поховань.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"У Донецьку на території Щеглівського кладовища (Київський район міста) фіксується велика кількість нових поховань (більше 100 за період із середини січня по середину лютого ц. р.)", - йдеться у його повідомленні.

Раніше журналіст Юрій Бутусов писав, що втрати противника у боях в 2017-му році склали тільки у складі 1-го корпусу "ДНР" мінімум 70 бойовиків тільки ліквідованими. Більшу частину цих втрат ворог зазнав у боях під Авдіївкою, протягом короткого проміжку 29 січня - 8 лютого.

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Теги: #Донецьк#тіла#могили