"Противник вибитий з двох позицій": журналіст розкрив втрати "Л/ДНР" у 2017 році

Тобто можна зробити висновок, що це з'єднання противника втратило (45 - 4) 41 найманця ліквідованими, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Як відомо, раніше загальних цифр втрат ворог взагалі не називав, інформація була засекречена.

Журналіст припускає, що 41 ліквідований у корпусі "ДНР" в період з 3 лютого по 9 лютого. Проте бої йшли з початку року, а отже, деяких втрат противник також зазнав з 1 січня. А також Бутусов звертає увагу на те, що бій в Авдіївці почався не 3 лютого, а 29 січня, великі втрати в боях почалися саме тоді.

"Російські джерела заявили, що в період з 29 січня по 3 лютого 1-й корпус зазнав важких втрат, включаючи командира 3-го батальйону 11-го мотострілецького полку Івана Балакая, а також 4 найманців штурмового батальйону "Сомалі", - розповів він.

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За словами Бутусова, це серйозні втрати, противник був вибитий з двох укріплених позицій і всі його атаки були відбиті; ці втрати не поступаються українським, а, судячи з кинутих трупів - перевершують.

"У 2017-му році також зазнали втрат частини 2-го армійського корпусу окупантів - зокрема, прямо в Луганську був підірваний перший заступник командувача 2-го корпусу "ЛНР" Олег Анащенко. Проте втрати 2-го корпусу не опубліковані", - написав журналіст.

Сумарно за повідомленнями у соцмережах, втрати противника в боях в 2017-му році склали тільки у складі 1-го корпусу "ДНР" мінімум 70 бойовиків лише ліквідованими. Більшу частину цих втрат ворог зазнав у боях під Авдіївкою, протягом короткого проміжку 29 січня - 8 лютого.

Крім того, значно менших втрат, однак, судячи з усього, мінімум до 10 осіб, зазнали частини 2-го корпусу в січні-лютому.