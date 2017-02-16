Бойовики гатили із БМП на Маріупольському напрямку, один військовий загинув – штаб АТО

Бойовики на Донбасі за минулу добу здійснили 49 обстрілів по позиціях ЗСУ. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали Водяне.

З БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Широкине, Гнутове, Водяне, Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер», - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Опитного та Новоселівки Другої, а з гранатометів - Зайцеве та Піски.

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На Луганському напрямку – з мінометів та гранатометів окупанти – Кримське, Новоолександрівку та Новозванівку. Снайпер бойовиків вів вогонь по наших позиціях поблизу Лобачевого.

Загалом зафіксовано 49 обстрілів. Один наш військовий загинув, троє поранено і один травмований.

Як повідомляв УНІАН раніше, на маріупольському напрямку складна ситуація, там кожного дня йдуть бої. Про це розповів командир 8 окремого батальйону "Аратта" Української добровольчої армії Андрій Гергерт.

"Тут бої страшні кожного дня! Поранені — кожного дня! Зараз у лікарні Мечникова лежить мій хлопець, важко поранений. Рятують, за життя борються", - заявив він.

За словами Гергерта, на одних напрямках є загроза танкового прориву, на інших — ДРГ заходять практично кожен вечір, на інших ділянках ідуть дуже жорстокі позиційні бої.