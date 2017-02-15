"Поранені — кожного дня!": соратник Яроша розповів про бої на маріупольському напрямку

Про це розповів командир 8 окремого батальйону "Аратта" Української добровольчої армії Андрій Гергерт в інтерв'ю Online.ua.

"Тут бої страшні кожного дня! Поранені — кожного дня! Зараз у лікарні Мечникова лежить мій хлопець, важко поранений. Рятують, за життя борються", - заявив він.

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За словами Гергерта, на одних напрямках є загроза танкового прориву, на інших — ДРГ заходять практично кожен вечір, на інших ділянках ідуть дуже жорстокі позиційні бої.

Раніше УНІАН повідомляв, що реанімація лікарні ім. Мечникова вся зайнята пораненими бійцями, ще двоє залишаються у вкрай важкому стані.