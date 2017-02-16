У чергах біля пунктів пропуску на лінії розмежування стоять майже 800 автівок
09:49, 16 лютого 2017Війна
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Cьогодні вранці у контрольних пунктах в`їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, скупчилося 790 машин.
У пунктах пропуску вибудувалися черги із автівок / Фото УНІАН
Так, у КПВВ "Майорське" на в’їзд та виїзд відповідно стояли 70 та 100 транспортних засобів, КПВВ "Мар'їнка" – 250 та 150, КПВВ "Новотроїцьке" – 20 та 40, КПВВ "Гнутове" – 120 та 40. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
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За даними Держприкордонслужби, минулої доби лінію розмежування через КПВВ в зоні АТО перетнули 21 тис.осіб та 3,3 тис. транспортних засобів.
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