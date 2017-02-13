Бойовики із гранатометів обстріляли КПВВ "Мар'їнка"

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, обстріл вівся учора ввечері з боку н.п. Олександрівка, що на неконтрольованій території.

«За 50 метрів від блокпосту розірвалися близько 10 гранат. Ніхто з українських військових не постраждав», - йдеться в повідомленні.

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У ДПСУ нагадали, що з початку місяця російські найманці неодноразово обстрілювали блокпост «Мар`їнка». Крім того, з мінометів та крупнокаліберної зброї терористи нещодавно відкривали вогонь по однойменному контрольному пункту в’їзду-виїзду. Тоді був пошкоджений один зі службових модулів, який прикордонники замінили, ще один модуль довелося ремонтувати.

Нагадаємо, українські воїни просунулися не тільки в районі Авдіївської промзони та посунули бойовиків. Вони вже впритул підійшли до стратегічної дороги, що веде в окуповану Ясинувату. Майже таємничим підрозділом, який воює буквально під носом у сепаратистів, є 39-й батальйон