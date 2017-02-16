Аваков попередив про наслідки, якщо Путін спробує вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков застеріг США та ЄС від скасування антиросійських санкцій. А також розповів про наслідки у разі, якщо Путін спробує вирішити проблему на Донбасі військовим шляхом.
Він наголосив на необхідності не змінювати позицію щодо санкційної політики проти РФ, передає Welt.
"Якщо Захід відмовиться від України, конфлікт не буде вирішено. І цей конфлікт не буде десь в Азії, а за дві години польоту з Берліна. Українські Збройні сили включають в себе 250 тисяч осіб. Є також 130 тис. у поліції, Нацгвардії та прикордонній службі", - розповів глава МВС України.
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Аваков зазначив, що неможливо вести переговори за "нашими спинами" про долю України. "Якщо Путін активізує свою агресію й спробує вирішити проблему військовим шляхом, то результат матиме катастрофічні наслідки", - підсумував міністр внутрішніх справ України.
Раніше в Європейському Союзі знову поклали на Росію відповідальність за розв'язання кризи на сході України й висловили стурбованість інформацією про присутність російської військової техніки і персоналу на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.