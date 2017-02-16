Катастрофа MH17: "Хмурий" із доповіді Bellingcat прокоментував звинувачення до причетності у перевезенні "Бука"
Російський генерал-майор Сергій Дубинський по кличці "Хмурий", якому присвячена доповідь Bellingcat, де сказано, що він організував доставку на схід України установки "Бук", яка збила майлайзийський лайнер МН17, повністю заперечує свою причетність до трагедії.
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
Видання електронною поштою (зазначається, що адреса фігурувала у розслідуванні Bellingcat та інших джерелах) зв'язалося з передбачуваним героєм публікації на прізвисько "Хмурий", який коротко прокоментував доповідь.
Ймовірний герой доповіді Bellingcat написав, що вважає таке розслідування "спробою відвести слідство у бік".
Співрозмовник також заявив, що на його думку, в доповіді не наводиться жодних доказів.
"Головними факторами у даній справі є два: 1. Хто віддав команду на поразку цілі. 2. Хто стріляв. Ні до першого, ні до другого я не маю ніякого відношення", - заявляє він.
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Як відомо, раніше міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat встановила, що транспортування зенітно-ракетної установки "Бук", з якої був збитий MH17, організував російський генерал-майор Сергій Дубинський.
Згідно з доповіддю, Дубинський відомий також як боєць "збройних сил" так званої "ДНР" під позивним "Хмурий".
Як повідомляв УНІАН, міжнародна команда журналістів-розслідувачів з проекту Bellingcat підготувала дві доповіді, в яких містяться нові подробиці про обставини катастрофи в 2014 році Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines під Донецьком. Одна з доповідей Bellingcat щодо "Хмурого", другу не будуть публікувати зовсім, так як вона містить інформацію, яка може зашкодити слідству.
Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.
Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.