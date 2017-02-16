Катастрофа MH17: "Хмурий" із доповіді Bellingcat прокоментував звинувачення до причетності у перевезенні "Бука"

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Видання електронною поштою (зазначається, що адреса фігурувала у розслідуванні Bellingcat та інших джерелах) зв'язалося з передбачуваним героєм публікації на прізвисько "Хмурий", який коротко прокоментував доповідь.

Ймовірний герой доповіді Bellingcat написав, що вважає таке розслідування "спробою відвести слідство у бік".

Співрозмовник також заявив, що на його думку, в доповіді не наводиться жодних доказів.

"Головними факторами у даній справі є два: 1. Хто віддав команду на поразку цілі. 2. Хто стріляв. Ні до першого, ні до другого я не маю ніякого відношення", - заявляє він.

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Як відомо, раніше міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat встановила, що транспортування зенітно-ракетної установки "Бук", з якої був збитий MH17, організував російський генерал-майор Сергій Дубинський.

Згідно з доповіддю, Дубинський відомий також як боєць "збройних сил" так званої "ДНР" під позивним "Хмурий".

Як повідомляв УНІАН, міжнародна команда журналістів-розслідувачів з проекту Bellingcat підготувала дві доповіді, в яких містяться нові подробиці про обставини катастрофи в 2014 році Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines під Донецьком. Одна з доповідей Bellingcat щодо "Хмурого", другу не будуть публікувати зовсім, так як вона містить інформацію, яка може зашкодити слідству.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.

Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.