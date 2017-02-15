Катастрофа MH17: Bellingcat назвав ім'я ймовірного організатора перевезення "Бука" (фото)

Згідно з доповіддю, Дубинський відомий також як боєць "збройних сил" так званої "ДНР" під позивним "Похмурий".

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За даними експертів, транспортуванням "Бука" займалися службовці 69-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення збройних сил Росії.

До такого висновку експерти Bellingcat прийшли, вивчивши фотографії в соцмережах військових, які були зроблені в Ростовській області під час транспортування установки.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна команда журналістів-розслідувачів з проекту Bellingcat підготувала дві доповіді, в яких містяться нові подробиці про обставини катастрофи в 2014 році Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines під Донецьком.

Одна з доповідей Bellingcat - про "Похмурого", іншу публікувати не будуть взагалі, так як вона містить інформацію, яка може зашкодити слідству.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.

Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.