Наслідки обстрілу Авдіївки: є жертви, один український військовий залишився без ніг (відео)

Бойовики стріляли по місту ввечері 16 лютого: гатили по центру й поцілили у три житлові будинки та магазин, йдеться в сюжеті ТСН.

Було поранено трьох людей, у двох - легкі травми. Одного доправили до опікового центру у Дніпрі. Сорокарічний чоловік загинув на вулиці, в нього залишилося двоє дітей. Снаряд, який був випущений по ньому, 125-міліметровий фугасно-уламковий - з танка Т-90.

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Тим часом кілька снарядів впали і на подвір'я місцевої лікарні. Постраждалих немає.

На передовій загинув військовий, п'ятеро бійців отримали поранення. Один з них – критично важкий, у нього травматична ампутація двох нижніх кінцівок.

Раніше у штабі АТО повідомили, що за добу на Донбасі загинули троє українських військових, десятеро отримали поранення.