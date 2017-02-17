На Донбасі загинули троє українських військових, десятеро отримали поранення – штаб АТО

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках, у тому числі з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у прес-службі штабу АТО у Facebook.

Загалом зафіксовано 66 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, десять – поранено.

Зокрема, на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів вони обстрілювали Авдіївку, Кам’янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке.

«З гранатометів та стрілецької зброї – Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер. По позиціях в районі Авдіївки – танк», - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї – Лобачеве, Новозвавнівку, Станицю Луганську та Новоолександрівку.

На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине та Павлопіль, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар'їнку, Новотроїцьке, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БТР та БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку.о

Як повідомляв УНІАН раніше, вчора, 16 лютого, ввечері обстріл житлового району Авдіївки припинився, в результаті атаки один мирний житель загинув, ще один дістав поранення.

"Щойно місто було обстріляне. Як на мене, це був або танк, або САУ. Влучили в три житлові будинки. Є один загиблий і один поранений. У пораненого опік ніг, зараз йому надають допомогу. Ще є підозра, що ще один чоловік під завалами. Зараз намагаються його знайти, будемо дивитися", - повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін.