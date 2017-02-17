Бойовики "ДНР" перетворили захоплений інтернат на військову базу - волонтери (фото)

Російські армійські корпуси на Донбасі давно без сорому використовують об'єкти соціальної інфраструктури під свої бази і казарми, перетворюючи їх на військові об'єкти, що несуть терористичну загрозу мирному населенню, йдеться у розслідуванні InformNapalm.

Так сталося і з підопічними Горлівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. До війни у ньому проживало 217 осіб. З початком війни частина з них була вивезена в Костянтинівку, станом на листопад 2015 року в Горлівці залишалися близько 50 осіб.

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"Від середини 2015 року Горлівський будинок-інтернат став місцем базування військовослужбовців російських окупаційних військ, що підтверджується супутниковими знімками Google Earth", - зазначили волонтери.

За інформацією сепаратистських ЗМІ, під час бойових дій взимку 2015 року інтернат був пошкоджений, снаряд влучив у дах будівлі, були вибиті вікна. Дивлячись на знімки, стає зрозумілим, чому — на території практично постійно фіксуються військові вантажівки.

"Військовослужбовці "ДНР" і сьогодні не соромляться викладати фото на тлі таблички Горлівського інтернату з підписом "Я на КПП стою". Таким чином, об'єкт соціальної інфраструктури автоматично став військовим, порушуючи норми міжнародного права", - розповіли в InformNapalm.