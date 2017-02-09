Системи залпового вогню та САУ: Турчинов розповів про щоденне перекидання зброї із Росії на Донбас
За словами секретаря РНБО, також із РФ на Донбас надходять гаубиці.
Російська Федерація щодня перекидає терористам на окуповані території нову військову техніку. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час зустрічі з Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом, повідомляє прес-центр відомства.
За словами секретаря РНБО, із території Російської Федерації на окуповані території Донбасу надходять реактивні системи залпового вогню тощо.
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"Кожного дня на територію Донбасу завозять з Росії нову техніку та зброю: САУ, реактивні системи залпового вогню, гаубиці тощо", - сказав Турчинов.
у свою чергу, Лінкявічюс запевнив Турчинова у тому, що Литва залишається вірним другом України.
Як повідомляв УНІАН раніше, в зоні АТО тривожною залишається ситуація на схід від Маріуполя.
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